Наши преимущества — ваш результат
Новейшее итальянское оборудование Donatoni
01
Роботизированные станки для обработки камня, не имеющие аналогов в России.
Собственное производство
02
75 сотрудников, 7 цехов и 28 станков высокой точности.
Широкий
ассортимент
ассортимент
03
Прием заказов на любые изделия из натурального камня: оникса, кварцевого агломерата и других.
Изделия
из наличия
из наличия
04
Быстрая доставка готовой продукции в любой город России и СНГ.
Работаем
под ключ
под ключ
05
Полный пакет услуг, начиная от помощи в выборе материала и заканчивая передачей продукции и установкой.
Консультации по уходу
за изделием из камня
за изделием из камня
06
Рекомендации экспертов по сохранению внешнего вида и эксплуатационных свойств приобретенной продукции.
Изделия из натурального камня
Актуальные акции
на нашу продукцию
Выгодные спецпредложения на изделия
из натурального камня.
Переходите и заказывайте!
из натурального камня.
Переходите и заказывайте!